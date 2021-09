Bari, Marras a pieno regime col gruppo

Segue il report del quarto allenamento settimanale del Bari che domenica prossima ospiterà la Paganese.

“Dopo un intenso riscaldamento muscolare – recita il comunicato ufficiale appena giunto in redazione – il gruppo ha lavorato su esercitazioni tecniche 11 vs 11 sviluppate su tutto campo, quindi ha sostenuto due mini tempi di partitella a ranghi misti su 70 metri campo. Marras ha svolto l’intera seduta con i compagni mentre Lollo ha lavorato a parte a causa di un fastidio alla caviglia. Il nuovo ciclo di tamponi a cui si è sottoposto ieri il gruppo squadra, ha dato esito negativo per tutti i tesserati”.

Per domani prevista una singola seduta di lavoro. In programma anche un incontro pomeridiano del presidente Luigi De Laurentiis con i giornalisti.