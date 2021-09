Scavone punta il dito: "Siamo sulla strada giusta, ma occhio alle insidie"

Il centrocampista del Bari Manuel Scavone è intervenuto pochi minuti fa ai microfoni della radio ufficiale biancorssa. Queste le sue parole: "Dobbiamo fare il nostro percorso. Siamo una squadra di valore che può fare risultato su ogni campo. Siamo solo all'inizio del percorso, ma sulla strada giusta. Ci sono tutte le componenti per fare bene. Il campionato è lunghissimo e pieno di insidie. La voglia di migliorarsi non deve mai mancare".

Un occhio al calenderio. Dopo Paganese e Messina, nel mese di ottobre il Bari disputerà quattro delle prossime partite tra le mura amiche: "Ci sono tantissime partite davanti. L'obiettivo è fare risultato ogni domenica, in casa e fuori. In C non ci sono mai partite facili. Occorre lavorare come stiamo facendo. Certo, in casa il sostegno del pubblico può aiutarci. E' un gruppo con dei grossi valori sia in campo, sul piano tecnico, che fuori, nello spogliatoio. Ci sono tutte le premesse perché questa sia una grande stagione. Ma non possiamo mai abbassare l'attenzione".