Bari, la doppia sessione di lavoro di oggi

Doppio programma di lavoro per il Bari di Mignani oggi impegnato in due sessioni in preparazione della partita di domenica prossima (San Nicola, 14.30) contro la Paganese.

Questo il report giunto poco fa in redazione: "Prima della seduta mattutina, sessione dedicata allo shooting fotografico con foto squadra; quindi due gruppi si sono alternati tra palestra (mobilità articolare, core stability e potenziamento) e campo (lavoro tattico specifico per reparto). Nel pomeriggio, dopo essersi sottoposti ad un nuovo ciclo di tamponi, torello di riscaldamento, quindi spazio ad esercitazioni tattiche a tutto campo alternate a mini partitelle a tema con obiettivi variabili. Manuel Marras non ha preso parte alle esercitazioni con contrasto a scopo precauzionale". Per domani prevista una singola seduta di lavoro.