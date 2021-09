Felicità Terranova: "Che emozione il gol a Catania, si respira tanto entusiasmo"

Il primo gol con la maglia del Bari a Catania ed un aptrimonio inesauribile di qualità nella difesa e nell'intero gruppo del Bari. Questo è il biglietto da visita Emanuele Terranova, il nuovo centrale dei biancorossi che sta conquistando tutti a suon di ottime prestazioni: "E' stata una bella emozione segnare - l'analisi di Tarranova ai microfoni della radio ufficiale della Ssc Bari - anche se il mio primo obiettivo è quello di difendere. Sono contento del gol e per la vittoria sul Catania. In precedenza si avevo provato in mezza rovesciata. Su Instagram ho promesso di rifarlo. E' stata una palla inaspettata e la prima cosa che ho pensato è stata la sforbiciata".

Ora testa alla Paganese, un avversario non costruito per vincere il campionato ma attualmente terzo in classifica: "Bisogna prepararla nel modo giusto - il richiamo del'ex Cremonese - perché di sicuro incontreremo una squadra agguerrita che, come tutte le squadre, contro il Bari triplicherà le forze. Quindi, bisognerà andare in campo concentrati e determinati cercando di portare a casa il massimo risultato".

Terranova rivolge un appello ai tifosi affinché possano tornare al San Nicola: "Stiamo facendo bene, si è creato un bell'entusiasmo. Ho visto che molti tifosi ci seguono e sono sicuro che domenica prossima vedremo lo stadio un po' più pieno rispetto al solito. Questo mi fa enorme piacere e speriamo di portare i tifosi sempre dalla nostra parte".