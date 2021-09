Bari, Bianco e Mazzotta oggi alla ripresa

Primo allenamento settimanale per il Bari. Archiviata la vittoria di Catania, i galletti si proiettano al match di domenica 26 settembre al San Nicola contro la Paganese di Grassadonia.

Questo il report della giornata: “Prima di scendere in campo, seduta in sala video per analizzare la sfida contro i siciliani, quindi, dopo una prima parte dedicata a posture, core stability e mobilità articolare, spazio ad esercitazioni tecnico-tattiche basate su circolazione e possesso palla; a seguire lavoro atletico ad intensità differenziate in base al minutaggio di domenica, quindi ancora lavoro tecnico – tattico e, a chiudere, sfida a ranghi misti su porzione di campo. Regolarmente in gruppo Bianco e Mazzotta, mentre Marras e Paponi hanno svolto lavoro atletico differenziato a scopo precauzionale”.

Per domani prevista una doppia seduta di lavoro