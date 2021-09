La smania di Antenucci: "I risultati del Bari riporteranno i tifosi al San Nicola"

A seguire qualche passaggio delle dichiarazioni di Mirco Antenucci, intervistato in esclusiva dalla radio ufficiale del Bari subito dopo la vittoria per 2-1 al Catania: "Sono tre punti importanti che mettiamo in cascina. Per costruire un campionato - dice - ci vogliono punti e ne abbiamo presi tre disputando una buona partita nonostante il grandissimo caldo. Si è fatto bene, a parte una decina di minuti nella ripresa. Il Bari è una squadra che cresce e raccoglie punti".

"Abbiamo avuto due, tre ripartenze - incalza Antenucci - dove si poteva fare meglio. Il calcio è fatto di episodi. Il pari ha dato fiducia al Catania, ma poi ci siamo ritrovati e abbiamo trovato il gol vittoria con coraggio. Sono contento di essere rientrato in squadra, dopo la precedente settimana in salita. Sull'1-1 ci eravamo demoralizzati e ho detto ai compagni di stare tranquilli, anche perché abbiamo dimostrato di essere superiori al Catania".

Due parole su Simone Simeri e sulle motivazioni del gruppo: "Simeri sta rispondendo con i fatti. Entra e fa gol. Siamo in tanti e sarà Mignani a fare considerazioni giuste. Noi dobbiamo solo fare il nostro, senza proclami. Dobbiamo costruire mentalità per vincere e queste gare come a Catania ti aiutano a lavorare meglio. Sappiamo qual è il nostro obiettivo. Cavalchiamo l'entusiasmo. Fa sempre bene. Per me il gol importante, come per tutti gli attaccanti. Alla fine, però, conta il gruppo".

"Con i risultati - conclude Antenucci - dobbiamo trascinare i tifosi allo stadio. E insieme formare qualcosa di forte per raggiungere l'obiettivo".