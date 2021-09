La coppa dell'Europeo di calcio in mostra a Bari

Poco più di tre ore per non perdere l'occasione di ammirare la Coppa vinta dall’Italia agli ultimi campionati europei di Inghilterra.

Il trofeo ha fatto bella mostra di sé in una teca esposta oggi, lunedì 20 settembre dalle ore 12.30 alle ore 15.00, presso la sala meeting del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti in via Pende a Bari.