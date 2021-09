Felicità Di Cesare: "Bel segnale al campionato, ci dà serenità"

Quella sul Catania è la vittoria del gruppo, di uno spogliatoio che fa della coesione e della personalità le sue doti migliori. Merito soprattutto dei calciatori più navigati. Tra cui emerge senz'altro il capitano Valerio Di Cesare. E' lui il calciatore biancorosso che prende la parola a caldo nella sala stampa del Massimino dopo il 2-1 dei biancorossi sugli etnei: “Vincere così – dice a caldo il capitano del Bari – è un gran bel segnale. E’ stata una partita difficile per via del caldo. Conta che stiamo dando continuità di prestazioni e risultati. Questo ci fa lavorare in maniera più serena. Il gol del Catania? Bravo Moro, ha fatto un gran gol. Ma per il resto, non abbiamo concesso un tiro in porta al Catania”.

“Stiamo lavorando molto bene – continua Di Cesare – e chi entra dalla panchina sta facendo la differenza. In questo Bari si sono 24 titolari e chi non gioca può stare tranquillamente in B. Non abbiamo fatto assolutamente niente. Siamo solo alla quarta giornata. Quando fai parte di un gruppo in cui tutti possono giocare, sei sempre sulla corda. E questo ci fa bene. E’ giusto così. Per vincere il campionato, occorrono due giocatori per ruolo. Il Bari ce li ha e io sono davvero felice per questo”.

A fine partita, spicca quell’abbraccio stretto a Simeri che ha deciso la partita: “Simone – puntualizza il difensore romano – è un ragazzo eccezionale. Non sta giocando titolare, ma lui sta rispondendo alla grande perché quando entra fa gol. In questo Bari, siamo partiti insieme dalla serie D. Deve allenarsi tanto per dimostrare di essere un ottimo calciatore come tutti gli altri”.

Di Cesare sulla presenza di Terranova al suo fianco al centro della difesa: “Manuel è un grande giocatore. Ci sono anche Gigliotti e Celiento che sono di pari livello. Ce la giocheremo in maniera serena. Conta il risultato finale e non quante partite giocherà ognuno di noi”.