Bari, i dubbi di formazione per Catania

Michele Mignani e i dubbi di formazione anti Catania legati ai problemi di abbondanza. Per il test del quarto al Massimino, domani alle 14.30, il tecnico del Bari si trova di fronte a quelle che lui stesso ha defintio delle difficoltà di scelta nella conferenza stampa prima della partenza per il lungo ritiro verso la Sicilia.

Frattali in porta e Antenucci in attacco, con Di Cesare e Terranova al centro della difesa e gli esterni di centrocampo Maita e D'Errico. Queste le certezze nell'undici titolare contro gli etnei. Per il resto, non resta che sfogliare la margherita. Belli e Pucino si contendono la maglia da terzino destro. Ricci prenderà il posto dell'indisponibile Mazzotta sulla parte mancina. Bianco ed un Di Gennaro ormai in netta ripresa vanno in ballottaggio per il ruolo di play basso. Dietro le punte, Botta parte favorito su Scavone. Mentre Simeri, Cheddira ed il più defilato Paponi si giocano una maglia accanto al rientrante Antenucci.