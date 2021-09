Bari, oggi l'ultima rifinitura al San Nicola. Da domani in Calabria

Questo il diario dal campo di allenamento del Bari per la giornata odierna: “Questo pomeriggio, dopo una prima parte in sala video, la squadra si è allenata sul terreno del San Nicola incentrando il lavoro in campo su riscaldamento tecnico e parte tattica a tutto campo, dedicando la parte finale della seduta ad esercitazioni specifiche su calci piazzati e conclusioni a rete”.

Per domani prevista seduta di rifinitura pre gara che verrà svolta in Calabria, dunque il gruppo raggiungerà la sede del ritiro pre gara in Sicilia dove domenica si farà visita al Catania.