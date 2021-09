Maita, derby siciliano: "Bari, vinciamo per dare un segnale forte al campionato"

Derby siciliano per il messinese del Bari Mattia Maita che domenica prossima sfiderà il Catania con la maglia del Bari per il match del quarto turno di C. Intervistato dalla radio ufficiale del Bari, il centrocampista classe ’94 si proietta alla sfida del Massimino: “Vincere a Catania darebbe una iniezione di fiducia a tutti. A noi, alla società e a tutto l’ambiente. Significherebbe che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Proseguiamo così. La squadra è molto forte. Il livello si è alzato e non c’è cosa più bella”.

“Secondo me – aggiunge – l’importanza dell’obiettivo ci sta unendo. Fallire di nuovo sarebbe un colpo al cuore. Per chi è arrivato e ha già vinto campionati in passato c’è la volontà di ripetersi. C’è voglia di vincere e questo crea il gruppo. Da subito, anche con le difficoltà del Covid, ci siamo uniti. I risultati aiutano pure. Dal punto di vista personale, gioco in un ruolo diverso con Mignani. Faccio altri movimenti e inserimenti. Il mister mi chiede di fare qualche gol in più. Lo spero anche io. Quando in una squadra vanno a segno più giocatori, le partite si vincono. Io mi sento più mezzala che play. Prediligo inserimenti, contrasti e pressing”.

Per molti tifosi, Maita è uno dei beniamini: “Sì, lo so – ammette contento – in tanti mi stimano. Ho sempre dato tutto per la maglia del Bari e sarà sempre così fino a quando ci sarò. Mi fa piacere e ricambio la stima del popolo biancorosso”. Un cenno al Catania: “Ci sono giocatori importanti che hanno fatto campionati a vincere. Dovremo andare lì con la mentalità giusta, senza guardare la classifica. Anche perché siamo solo all’inizio. Creiamo quello che sarà il futuro e andiamo a prenderci i tre punti. Speriamo che questo sia l’anno buono per il Bari, ma per scaramanzia non mi sbilancio. Mattoncino dopo mattoncino si crea qualcosa di bello. Portare la gente allo stadio e vincere le partite: questo crea entusiasmo e il sogno che tutti vogliamo realizzare”.

Bari e la forza del collettivo: “Le squadre forti sfruttano i dualismi. Chi fa bene è supportato da chi sta in panchina e viceversa. I dualismo sono fini a se stessi. Conta solo vincere per stare bene tra noi e lavorare tranquilli in settimana. Quando non si va bene escono fuori tanti problemi. Quando si vince, va sempre tutto bene. Vincere a Catania darebbe un segnale netto e importante a tutto il campionato. Portare il Bari ib B è troppo importante. Io ho un contratto sino al 2024, una prospettiva lunga che mi da uno stimolo per salire di categoria. A me cambierebbe la carriera e riporterebbe il Bari dove merita di stare, prima del salto in A. Dove cioè merita di stare”.