Bari, attaccanti in spolvero verso Catania

Continua la marcia di avvicinamento del Bari in vista della sfida di domenica prossima a Catania per la quarta giornata di campionato.

“Questo pomeriggio – si legge nel report ufficiale della società – allenamento congiunto con la formazione Primavera (impreziosita dagli innesti di Polverino, Lollo, De Risio, Bolzoni e Citro) sul terreno dello stadio San Nicola e 10 reti messe a segno nei 90 minuti giocati. Nel primo tempo il protagonista è Simone Simeri, autore di una pregievole tripletta (prima sfruttando gli assist di Paponi e Botta, poi di tacco in bello stile su cross proveniente da destra). A completare le marcature della prima frazione ci ha pensato Paponi in mischia; annullato un gol per fuorigioco a Mallamo che ha anche colpito un palo. Nella ripresa a segno tre volte Cheddira (di testa a ribadire in rete una corta respinta della difesa, di mancino su suggerimento di Bianco e in girata di testa su cross da destra), due volte Marras (dribbling secco in area a saltare il portiere e conclusione morbida da fuori) e Antenucci (pallone all’incrocio dei pali dal limite)”.

Info sull’infortunato Mazzotta: “Ha proseguito il lavoro atletico dedicato; nel frattempo, il nuovo ciclo dei tamponi a cui si è sottoposto ieri il gruppo squadra ha dato esito negativo per tutti i tesserati”.

Domani singola seduta di lavoro, poi si partirà alla volta della Calabria dove, nella giornata di sabato, si effettuerà la rifinitura pre gara per poi raggiungere la sede del suo ritiro nel catanese.