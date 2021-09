L'uscita...di Polverino: "Bari, dimostrerò il mio valore"

Ragazzo di poche parole, Emanuele Polverino (Napoli, 1997) descrive il suo presente a Bari come chance importante della sua carriera: "Sono davvero emozionato e contento di essere qui e di far parte di un grande gruppo e di una grande società", le parole del secondo portiere biancorosso alla radio ufficiale del Bari.

"L'esperienza di Bari - continua l'ex numero uno della Juve Stabia - può essere molto importante per me, anche se come vice Frattali. In una piazza così è troppo importante. Magari, capita l'occasione di andare in campo per dimostrare tutto il mio valore. Il direttore sportivo Polito mi ha voluto qui, dopo aver trascorso tre anni insieme dalle giovanili della Juve Stabia in poi".

"Sono un portiere molto bravo nelle uscite, a giocare con i piedi e nello stare in porta. La rapidità è un mio punto di forza", conclude l'estremo difensore napoletano descrivendo le sue caratteristiche tecniche.