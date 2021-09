Bari, oggi due allenamenti in vista del Catania

Doppia razione di lavoro per il Bari che domenica 19 settembre farà visita al Catania di mister Baldini.

Il report odierno della società: “Nella prima seduta di giornata, due gruppi si sono alternati tra lavoro in palestra (mobilità articolare, potenziamento e core stability) ed esercitazioni tattiche in campo (sviluppo dell’azione offensiva finalizzata alle conclusioni a rete per gli attaccanti, lavoro situazionale per il reparto difensivo). Al pomeriggio, dopo essersi sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi, classico torello di riscaldamento per il gruppo squadra, quindi attivazione muscolare ed esercitazioni tattiche a tutto campo; a chiudere, dopo una serie di accelerazioni e scatti, sfida a ranghi misti su metà campo. Antonio Mazzotta ha svolto lavoro in piscina al mattino, mentre nel pomeriggio si è dedicato a fisioterapia e lavoro atletico dedicato”.

Per domani prevista una singola seduta di lavoro. Venerdì, invece, dopo la seduta di allenamento, il gruppo partirà alla volta della Calabria dove, nella giornata di sabato, effettuerà la rifinitura pre gara per poi raggiungerà la sede del suo ritiro nel catanese.