Bari, oggi la ripresa verso Catania

Il Bari di Mignani torna a sudare per preparare la partita di domenica prossima a Catania.

Questo il report ufficiale della giornata odierna: "Prima di scendere in campo, parte teorica in sala video per il gruppo squadra che ha così analizzato pregi e difetti della sfida contro i lucani; quindi, dopo una prima fase di mobilità articolare, spazio ad esercitazioni tecnico-tattiche ad obiettivi variabili; la parte centrale della seduta è stata dedicata al lavoro atletico con intensità differenziate in base al minutaggio. La seconda parte delle esercitazioni tecnico-tattiche è stata svolta solo da non ha giocato dal primo minuto domenica (esercitazioni tattiche per il resto). A chiudere sfida a ranghi misti su porzione di campo. Ha ripreso a lavorare con i compagni Mirco Antenucci mentre Antonio Mazzotta, uscito anzitempo durante la sfida contro il Picerno, si è limitato a del lavoro dedicato".

Per domani prevista una doppia seduta di lavoro.