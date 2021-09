Ricci, difensore tascabile: "Bari, ci sono anch'io"

Terzino sinistro 25enne di origini livornesi, Giacomo Ricci è arrivato a Bari lo scorso 31 agosto in prestito dal Parma e ha esordito con la maglia biancorossa nel corso del primo tempo della gara di domenica scorsa contro il Picerno per sostituire l’infortunato Mazzotta.

Una prova positiva per il calciatore toscano che rappresenta una valida alternativa nel pacchetto difensivo di Mignani: “In carriera ho già vinto tre campionati, con Parma e Venezia. Spero di ripetermi quest’anno”, le sue parole nella conferenza stampa odierna alla ripresa degli allenamenti verso il match di domenica prossima (14.30) a Catania.

“Da piccolo – ricorda – ho iniziato a giocare come attaccante esterno, poi nel tempo mi sono adattato. Sulla fascia posso fare tutto. Sono un difensore offensivo, ma non segno tanto. Preferisco gli assist ai gol”. “Di Cesare – continua parlando degli attuali compagni – lo conosco e si fa rispettare come leader. Ma non è l’unico. La squadra è forte e ha qualità. Penso al Bari e voglio fare bene qui. Non ho un calciatore di riferimento”.

Domenica si gioca a Catania: “Cercheremo di portare a casa i tre punti, non giocheremo certo per il pareggio. Vedremo quello che deciderà il campo. Per quanto mi riguarda, ho sempre fatto le mie presenze. Per quest’anno spero di giocare più partite possibili. Se faccio metà delle presenze e si va in B sono contento lo stesso. Non ho avuto difficoltà ad inserirmi anche perché ci sono tanti ragazzi che già conoscevo. A 25 anni – conclude Ricci – penso di poter dare il mio supporto”.