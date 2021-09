Pink Bari, 2-1 al Palermo nell'esordio in B

Vittoria in rimonta per la formazione barese delle Pink Bari all'esordio del campionato di B contro la neopromossa Palermo. La formazione barese si aggiudica per 2-1 la gara al Comunale di Bitetto. Le padrone di casa vanno sotto con Zito allo scadere della prima frazione, ma nella ripresa Gelmetti e Spyridonidou ribaltano il punteggio e firmano il primo successo in campionato. Domenica prossima, sfida in trasferta in casa della Pro Sesto che ha bagnato il debutto stagionale con una sconfitta di misura in casa del Chievo Verona.