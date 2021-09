Le certezze di Terranova: "A Picerno vittoria importante, ma il percorso è ancora lungo"

Una roccia sul piano fisico ed una certezza sul piano tecnico e tattico. Questi i valori aggiunti che Emanuele Terranova sta consegnando al Bari di Mignani che con l'ex Cremonese può contare su una pedina di sicuro affidamento. Il calciatore, giunto in prestito dai grigiorossi nelle ultime ore del calciomercato estivo, è intervenuto questa mattina ai microfoni della radio ufficiale biancorossa per analizzare la vittoria dei galletti nel terzo turno giocato ieri sera al Viviani di Potenza contro il Picerno: "Non era facile vincere sul campo ostico come quello del Picerno - dice - . Siamo stati bravi ad avere pazienza nello sfruttare il momento e l'occasione giusta".

"Dobbiamo continuare così - prosegue Terranova - e da martedì iniziamo già a pensare al Catania. La vittoria col Picerno è importante, ma non abbiamo fatto nulla perché il percorso è ancora lungo. Dobbiamo ragionare col 'noi'. Si sta creando un bel gruppo, dove tutti sono importanti. I complimenti vanno fatti a tutti. Sono venuto a Bari per dare una mano a questa società e a questi meravigliosi tifosi per risalire la china e andare dove ci spetta. Bari non merita la serie C, ma altri palcoscenici. Mi sono emozionato nel vedere la curva del Viviani piena dei nostri tifosi. Spero che tornino dalla nostra parte con le prestazioni e l'attaccamento alla maglia. Io cerco di metterci sempre esperienza e determinazione. Se viene anche il gol, ancora meglio. Era importante proseguire nel percorso di crescita. Ma pensiamo al Catania, un altro avversario tosto", la chiosa del forte difensore biancorosso.