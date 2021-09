Il Bari va: Simeri entra e stende il Picerno

Picerno-Bari 0-1

AZ PICERNO (4-3-3): Albertazzi, Vanacore, Ferrani, Pitarresi, Allegretto, Vivacqua (26' st D'Angelo), Esposito (35' st Coratella), Dettori, Guerra, Terranova Pietro, Carrà (13' st De Cristofaro). A disp.: Viscovo, Alcides Dias, Gerardi, Garcia Rodriguez, Stasi, De Franco, De Ciancio, Viviani, Setola. All. A. Palo.

BARI (4-3-1-2): Frattali, Belli (45' st Pucino), Di Cesare (c), Terranova, Mazzotta (27' pt Ricci), Maita, Bianco, D'Errico (21' st Mallamo), Botta (21' st Simeri), Marras, Cheddira (45' st Celiento). A disp.: Polverino, Plitko, Gigliotti, Lollo, Di Gennaro, Scavone, Paponi. All. M. Mignani.

ARBITRO: Kumara di Verona.

MARCATORI: 22' st Simeri.

NOTE: Spettatori un migliaio circa, di cui 204 baresi. Rec. 2' pt. e 4' st.

POTENZA - Un colpo di testa vincente di Simone Simeri nel corso della ripresa suggella la prova maiuscola dei biancorossi che battono il Picerno per 1-0 e si portano a quota 7 in classifica. Prima vittoria esterno dell'anno legittimata dai due pali di Marras e Botta e da un predominio costante nell'intero arco della gara. Molto positivi gli esordi in biancorosso di Ricci e Mallamo, quest'ultimo autore del cross che ha deciso il match.

La novità nell'undici titolare biancorosso è rappresentata dalla presenza di Marras al posto dell'indisponibile Antenucci accanto a Cheddira per comporre un trittico molto dinamico con l'argentino Botta. Nel 4-3-1-2 pugliese, davanti a Frattali Belli, Di Cesare, Terranova e Mazzotta. In mediana, insieme a Bianco, Maita e D'Errico le mezz'ali.

Si gioca sul sintetico del Viviani a Potenza col Bari in completa divisa bianca ed i padroni di casa in maglia rossoblù con calzoncini e calzettoni blu bordati di rosso. Primo tempo di marca biancorossa, con Frattali praticamente inoperoso. Diverse le occasioni create dalla squadra di Mignani. La prima al 15': Marras serve Belli in area che da posizione defilata costringe Albertazzi al salvataggio in angolo. Dopo dieci minuti, da un contropiede di Cheddira nasce un suggerimento di Botta per un pallone al centro colpito da Marras e smorzato da Ferrani. Subito dopo, D'Errico converge da sinistra tentando un rasoterra terminato di pochissimo al lato per l'ennesima deviazione in corner di Albertazzi. Il Bari preme sull'acceleratore e si concede una tregua al 27' per l'avvicendamento tra Mazzotta (problemi alla coscia destra) e l'esordiente Ricci. La prima frazione finisce a reti bianche e con un contropiede pericoloso di Vanacore che ci prova con il mancino dal cuore dell'area ma spedendo il pallone sopra la traversa.

La ripresa inizia con una galoppata sulla corsia sinistra di Ricci per un traversone basso indirizzato a Maita: inserimento buono ma palla deviata in corner da un difensore del Picerno (9'). Ospiti che meriterebbero il vantaggio, come dimostra il palo esterno scheggiato da Manuel Marras dopo un'azione rapida di Cheddira (12'). Bari sfigato perché colpisce il secondo legno di fila incocciato da Botta ad Albertazzi battuto (15'). Portiere di casa che si esalta in maniera decisiva di fronte ad un sinistro di Botta destinato nel sacco (16'). Il Bari aumenta i giri del motore di fronte ad un Picerno completamente irretito. Al 21', Mignani inserisce Simeri e Mallamo per Botta e D'Errico. Cambio che di fatto permette al Bari di sbloccare la partita con i due neoentrati che alla prima palla giocata confezionano l'1-0 del Bari. Mallamo punta e supera Vanacore pennellando una parabola perfetta per l'incornata vincente di Simeri all'altezza dell'area piccola e con palla nell'angolo basso. A parte la girandola dei cambi, non accade più nulla di significativo col Bari che può festeggiare al termine di una serata che serve per mandare ulteriori segnali forti al girone C. Domenica prossima, alle 14.30, altra trasferta in programma contro il Catania fermato oggi per 1-0 in casa della Paganese.