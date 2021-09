Si gioca al Viviani di Potenza per la terza giornata del campionato di serie C girone C

Picerno-Bari, le formazioni ufficiali 29 invia stampa In attacco tridente annunciato Botta-Marras-Cheddira e per il resto confermata la formazione col Monterosi Calcio di La Redazione Queste le formazioni ufficiali di Picerno e Bari che si sfideranno tra pochi minuti allo stadio Viviani di Potenza per la terza giornata del campionato di serie C girone C: AZ Picerno (4-3-3): Albertazzi, Vanacore, Ferrani, Pitarresi, Allegretto, Vivacqua, Esposito (c), Dettori, Guerra, Terranova Pietro, Carrà. A disp.: Viscovo, D'Angelo, De Cristofaro, Alcides Dias, Gerardi, Garcia Rodriguez, Stasi, De Franco, De Ciancio, Coratella, Viviani, Setola. All. A. Palo. Bari (4-3-1-2): Frattali, Belli, Di Cesare (c), Terranova, Mazzotta, Maita, Bianco, D'Errico, Botta, Marras, Cheddira. A disp.: Polverino, Plitko, Gigliotti, Celiento, Simeri, Lollo, Di Gennaro, Pucino, Scavone, Ricci, Paponi, Mallamo. All. M. Mignani. BARI LIVE.IT Invia alla Redazione le tue segnalazioni redazione@barilive.it