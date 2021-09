Bari, oggi nuovo tridente d'attacco Marras-Botta-Cheddira?

Marras-Botta-Cheddira. Dovrebbe essere questo il tridente del Bari che questa sera - ore 20.30 campo Viviani di Potenza - farà visita al Picerno per la terza giornata di campionato.

Un piccolo ma significativo spostamento di pedine e di uomini nel reparto offensivo causato dall'assenza (non proprio annunciata) di Mirco Antenucci che - dopo una settimana di lavoro dedicato - ha dato forfait nell'ultima rifinitura di ieri pomeriggio prima della partenza per la Basilicata.

Sfida al Picerno che vedrà protagonisti Maita e D'Errico nel cuore della manovra. Con loro, una maglia contesa tra Bianco (favorito) e Di Gennaro (pronto a subentrare in corso d'opera).

Conferme in vista per Di Cesare e Terranova al centro della difesa. Sugli esterni Belli e Mazzotta reclamano una maglia da titolare, ma occhio alle solide candidature di Pucino e Ricci. Stesso discorso per Mallamo, a centrocampo, e Simeri e Paponi, in attacco.