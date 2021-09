Lega Pro, terzo turno: Taranto ok, Foggia ko. Il programma di oggi

Il terzo turno del girone C di serie C è stato inaugurato ieri da Taranto-Palermo e Foggia-Turris. Nella bolgia dello Iacovone, gli jonici hanno surclassato i siciliani per 3-1. Brutta battuta d'arresto per i satanelli di Zeman che si sono arresi ai corallini per 2-0 con un gol per tempo.

Terza volta in campionato nella sua storia per il Bari contro il Picerno. Due precedenti entrambi vittoriosi per i biancorossi nello scorso campionato (1-0 a Potenza e 3-0 al San Nicola). Primo faccia a faccia in carriera tra i tecnici Mignani e Palo.

Questo il programma delle partite in programma oggi: Paganese-Catania; Catanzaro-Potenza; Vibonese-Juve Stabia; Avellino-Latina; Picerno-Bari; Fidelis Andria-Virtus Francavilla; Monopoli-Messina; Monterosi-Campobasso.