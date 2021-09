Pink Bari, battesimo col Palermo

"Qualche volta le cose buone vanno in frantumi affinché cose migliori possano arrivare" (Marilyn Monroe). Con questo augurio riprende il cammino della Pink Bari e riprende con i suoi tifosi, finalmente... CI SIETE MANCATI!! Vi aspettiamo tutti a #Bitetto.

E' il messaggio apparso poche ore sul profilo social ufficiale delle Pink Bari di calcio femminile che danno appuntamento alle ore 15 di domani, domenica 12 Settembre, al campo Comunale Antonucci di Bitetto per la prima giornata del campionato di serie B contro il Palermo.

L'accesso allo stadio sarà permesso solo ai possessori di green pass o tampone nelle 48 ore precedenti. Solo accreditandosi al link https://surveyheart.com/form/613677b5a10a3f0d760e3351 è possibile inoltre prenotare il proprio posto in pre-list.

Negli scorsi giorni, intanto, da segnalare la collaborazione per il settore giovanile tra la S.S. Monopoli 1966 e la Pink Bari Calcio Femminile. Una partnership nel segno della crescita del movimento calcistico femminile di base.