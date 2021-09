Bari, domani ultima rifinitura e poi partenza per la Basilicata

Breve comunicato ufficiale del Bari sulla odierna giornata di lavoro con destinazione al match di domenica prossima a Potenza contro il Picerno.

"Questo pomeriggio - si legge - dopo una prima parte in sala video, la squadra si è allenata sul terreno del San Nicola focalizzando l'attenzione, dopo un riscaldamento tecnico, sulla parte tattica; in chiusura di seduta, esercitazioni specifiche su calci piazzati e conclusioni a rete.

Per domani prevista seduta di rifinitura pre gara, dunque la partenza per il ritiro pre gara. Dopo mezzogiorno parlerà mister Mignani per la consueta conferenza stampa di presentazione del match.