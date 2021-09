Bianco: "Bari, felice di esserci. Ora c'è più qualità"

Intervistato dalla radio ufficiale del Bari, il centrocampista Raffaele Bianco parla della situazione personale e di quella della squadra biancorossa : "Durante il ritiro - rivela - il mister mi ha comunicato che potevo restare. A quel punto, la trattativa è stata facile. Io volevo restare qui, perché non amo lasciare le cose a metà. E con il direttore Polito abbiamo fatto quadrare i numeri".

Con l'arrivo di Davide Di Gennaro, c'è un concorrente in più nel ruolo di play basso: "Sono contento di tutti quelli che sono arrivati - continua Bianco - . Bravo Polito a scegliere. Ora si alzano la competizione e la qualità degli allenamenti. Abbiamo una panchina lunghissima e forte. Davide non ha bisogno di presentazioni. Io ragione nell'interesse del Bari e della società, per cui non è importante quanto giocherò. Quando accadrà a Davide, io farò il tifo per lui come se fosse mio fratello".

Domenica c'è il Picerno. Poi si andrà a Catania: "Abbiamo le potenzialità per vincere - conclude Bianco - e lavoriamo per questo. Uscire bene da queste due trasferte sarebbe un bel trampolino di lancio".