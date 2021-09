Bari, i quadri completi delle squadre baby

Ufficializzato l'organigramma del settore giovanile biancorosso.

Il movimento giovanile biancorosso sarà coordinato anche quest'anno dal Responsabile Antonello Ippedico, affiancato da Marcello Sansonetti nel ruolo di Coordinatore nonché Responsabile del progetto Generation. Punti di riferimento per le varie aree di competenza saranno Michele Lanzilotta (Dir. Tecnico Primavera), Giuliano Antonicelli (Dir. Tecnico U17 e U15), Lello Sciannimanico (Dir. Tecnico U14 e U13), Carlo Prayer (Coordinatore Tecnico Squadre Femminili) e Artemio Scardicchio (Coordinatore Organizzativo Progetto Generation Women). A completare il quadro dei coordinatori tecnici ecco Giuseppe Alberga (Coordinatore Tecnico Allenatori Portieri) e Gaetano Armenise (Coordinatore Tecnico Progetto Generation e Scuola Calcio); la segreteria sarà invece gestita da Paolo D’Aucelli e Riccardo Venezia.

Già lo scorso dallo scorso anno le formazioni Under 14 e Under 13 avevano affiancato le tre squadre nazionali (Primavera, Under 17 e Under 15), anche grazie agli ottimi risultati ottenuti dall’Intesa, la Scuola Calcio ufficiale della SSC Bari, e dal circuito Generation, progetti capaci di far crescere e accompagnare al salto nel mondo biancorosso giovani calciatori del nostro territorio. Da quest’anno la grande e importante novità è rappresentata dalle formazioni femminili che si presenteranno ai nastri di partenza con ben tre squadre: U17, U15 e U12.

Di seguito la composizione dei quadri tecnici delle giovanili biancorosse:

PRIMAVERA

Allenatore: Valeriano Loseto

Collaboratore Tecnico: Giuseppe De Palma

Prep. Portieri: Claudio Grondona

Prep. Atletico: Luigi Cives

Dottore: Ferdinando Amendola

Fisioterapista: Dario Funari

Psicologo Mental Trainer: Nicola Armenise

Dirigente Accompagnatore: Nicola Montanari / Andre Boffoli

Dirigente Addetto all’Arbitro: Alessandro Costantino / Francesco Messinese

Dirigente Addetto alla Logistica: Pino Callea



UNDER 17

Allenatore: Paolo Lanera

Collaboratore Tecnico: Vito Santeramo

Prep. Portieri: Giovanni Masi

Prep. Atletico: Giuseppe Vizzielli

Dottore: Giuseppe Viggiano / Antonio Colella

Fisioterapista: Giovanni De Candia

Psicologo Mental Trainer: Giuseppe Ricapito

Dirigente accompagnatore: Pino Ceo / Saverio Paris



UNDER 15

Allenatore: Michele Anaclerio

Collaboratore Tecnico: Pasquale Resta

Prep. Portieri: Giovanni Masi

Prep. Atletico: Giovanni Cipriano

Dottore: Giuseppe Viggiano / Antonio Colella

Fisioterapista: Giulio Ragni

Psicologo Mental Trainer: Alessia Bruno

Dirigente Accompagnatore: Ambrogio Santeramo / Marino Armenise



UNDER 14

Allenatore: Thomas Scardigno

Collaboratore Tecnico: Nicola Fornarelli

Prep. Portieri: Claudio Grondona

Prep. Atletico: Francesco Petruzzelli

Dottore: Paolo Giannelli / Tommaso Luisi

Fisioterapista: Davide Marella

Psicologo Mental Trainer: Simone Palombella

Dirigente Accompagnatore: Francesco Rossano / Andrea Boffoli



UNDER 13

Allenatore: Davide Roccotelli

Collaboratore: Vito Giannelli

Prep. Portieri: Claudio Grondona

Dottore: Paolo Giannelli / Tommaso Luisi

Fisioterapista: Alessia Enriquez

Psicologo Mental Trainer: Simone Palombella

Dirigente Accompagnatore: Carmine Capasso / Agostino Marino



SQUADRE FEMMINILI

UNDER 17

Allenatore: Marisa D’Agnello

Collaboratore Tecnico: Antonio Quinto

Dirigente Accompagnatore: Francesco Rossano

UNDER 15

Allenatore: Renato Ricciardi

Collaboratore Tecnico: Giuseppe Vizzielli

Dirigente Accompagnatore: Carmine Capasso

UNDER 12

Allenatore: Carmela Anaclerio

Collaboratore Tecnico: Giovanni Cipriano

Dirigente Accompagnatore: Adriana De Toma.