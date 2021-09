L'orgoglio di Valeriano Loseto: "Onorato di allenare i colori biancorossi"

Chimato qualche mese fa dai De Laurentiis per allenare la squadra Primavera, Valeriano Loseto apre l'orizzonte sulla stagione alle porte. Il campionato Primavera 3, quello a cui parteciperà il Bari, partirà il prossimo 25 settembre.

"Siamo in un girone di dieci squadre - dice il tecnico intervenuto stamattina ai microfoni della radio ufficiale del Bari - e gireremo da Palermo ad Avellino. Ci saranno anche tanti derby. Un torneo che farà crescere i nostri giovani. Torno nel settore giovanile ed è una sorpresa per me il fatto che la società mi abbia cercato. Dopo tre anni di serie D, non era nei miei pensieri un ritorno in Primavera. Sono orgoglioso e onorato di difendere questi colori, anche per il legame della mia famiglia con il Bari".

"Ero già stato al Bari nel 2015 con gli Allievi. Adesso è diverso. Il mondo è altro rispetto a quello in cui sono cresciuto io 35 anni fa. C'era grande rispetto per allenatori, massaggiatori e staff. Ci si allenava sulla terra battuta del campo Matarrese e i sacrifici erano tanti. Oggi, sono cambiati i ragazzi. Non tutti hanno la cattiveria agonistica che avevamo noi. Su questo valore insisto molto, senza disdegnare la crescita tecnica e tattica. La cattiveria o ce l'hai dentro o no. Ma comunque bisogna insegnare che quando giochi a calcio, devi saper soffrire e affrontare le tempeste".

Loseto parla anche della prima squadra: "Credo che il Bari debba sempre migliorare. Bisogna dare atto alla società di essere partita col piede giusto scegliendo prima il direttore sportivo e poi il tecnico. La squadra ha tutto per vincere. Vedo le geometrie di Mignani e mi hanno colpito la voglia di Antenucci, la qualità di Botta, l'inserimento di Terranova che ha reso più facile il lavoro di Di Cesare. L'ambiente deve capire che è una squadra importante, rimanendo con i piedi per terra. Alla fine, reciteremo una stagione importante. L'esperienza conta se si abbina la mentalità e la consapevolezza che la B è diversa dalla C. L'importante è che la concorrenza tra i calciatori sia reale".

"La Primavera - conclude Loseto - è un gruppo completamente nuovo. Ci sono giovani dal 2003 al 2005. La compagine deve crescere in serenità e alcuni di loro possono crescere. Lo stesso Mignani li ha aggregati con la prima squadra. Affronteremo un campionato importante, ma con una squadra nuova. Ci vorrà pazienza".