Bari, si lavora per il Picerno

Questo il diario da bordo campo della quarta seduta di lavoro settimanale del Bari in preparazione alla sfida del terzo turno di campionato in programma domenica prossima a Potenza contro il Picerno.

"Dopo il classico torello di inizio seduta - la nota ufficiale del club - riscaldamento muscolare ad intensità crescente, quindi esercitazioni tecniche improntate sulla circolazione palla, serie di accelerazioni e, a chiudere, parte tattica 11 vs 11 sviluppata su tutto campo. Di Cesare ha lavorato regolarmente in gruppo, tabella differenziata per Antenucci a scopo precauzionale. Intanto il nuovo ciclo di tamponi a cui si è sottoposto ieri il gruppo squadra, ha dato esito negativo per tutti i tesserati".

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.