Simeri pronto a sgomitare: "In attacco siamo tanti, ma la concorrenza fa solo bene"

Domenica scorsa, contro il Monterisi, è arrivato il primo gol col Bari nel 2021 di Simone Simeri. L'attaccante, intervistato nel pomeriggio dalla radio ufficiale biancorossa, ha commentato l'appuntamento ritrovato: "E' stata un'emozione incredibile, anche perché l'avevo già cercato con l'Andria. Spero sia il primo di una lunga serie, per dare una mano ai miei compagni e arrivare all'obiettivo finale. C'è una dedica finale (palla sotto maglia a simulare il pancione, ndr) ed è per mia moglie, incinta da quattro mesi di un maschietto. Sono super felice che sia un maschietto, potrò mettere il nome di papà".

Nel reparto offensivo, l'attaccante napoletano deve fare i conti con compagni di qualità come Antenucci, Cheddira e Paponi: "Quando giochi nel Bari - dice - sai di avere una concorrenza spietata e non c'è cosa più bella di avere concorrenti forti come quest'anno. Antenucci e Paponi li conosco perché ci ho già giocato insieme. Cheddira lo sto conoscendo adesso. Ogni giorno devi dare il cento per cento per far cambiare le carte al mister. Abbiamo una panchina lunga, in pratica due squadre che possono giocare in serie B. Al gol di Cheddira, ero in panchina e all'esultanza mi sono accorto che la media di presenze in B degli altri era di almeno duecento fare giocate. Giocare o non giocare, non ci sono problemi".