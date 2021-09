Bari, la giornata di lavoro. A parte Antenucci e Di Cesare

Si lavora alacremente in casa Bari col mirino la trasferta del terzo turno di campionato in programma domenica prossima a Potenza contro il Picerno.

Questo il diario di bordo di oggi:" Prima seduta di giornata sviluppata su due gruppi di lavoro che si sono alternati tra palestra (mobilità articolare, core stability e potenziamento) e campo (lavoro tattico specifico per reparto). Nel pomeriggio, dopo essersi sottoposti ad un nuovo ciclo di tamponi, classico riscaldamento muscolare per il gruppo squadra, quindi spazio ad esercitazioni specifiche sulla circolazione palla sotto pressione e, a chiudere, serie di sfide a ranghi misti su metà campo. Non hanno preso parte alla seduta pomeridiana con il gruppo a scopo precauzionale, Antenucci e Di Cesare che si sono limitati a lavoro atletico".

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.