Di Cesare ci crede: "Ci sono le basi per fare bene, sono fiducioso"

Autore del primo gol del Bari al San Nicola in questa stagione, il capitano Valerio Di Cesare parla del momento della squadra ai microfoni della radio ufficiale biancorossa: "Sono contento del gol - dice il difensore - perché ci ha permesso di sbloccare una partita complicata. Lo scorso anno è un capitolo chiuso. Non mi importa più nulla. Andiamo oltre".

Due parole sul pubblico: "Sono felicissimo anche dei quattromila spettatori di domenica scorsa al San Nicola perché passare dal nulla a qualcosa dopo tanti mesi di stadi vuoti è stata una bellissima emozione. Una sensazione strana, nuova. Più gente viene e più ci aiuta a raggiungere l'obiettivo. Sta a noi convincerla con le prestazioni".

"Sta nascendo un bel gruppo - aggiunge - . Io segno poco e quando succede abbraccio i compagni, come sempre. Per me si stanno facendo le cose per bene e sono fiducioso su chi è rimasto e chi è arrivato. Ci sono le basi per fare bene. Anche se è ancora presto, siamo solo alla seconda giornata, dobbiamo migliorare tanto e mantenere i piedi per terra. Il campionato è difficile e tutti gli avversari danno il 110 per cento quando affrontano il Bari. Vincere aiuta a vincere, ma saranno tutte battaglie. Non esisteranno partite facili. Siamo pronti - conclude Di Cesare - perché sappiamo quello che ci aspetta".