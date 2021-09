Picerno-Bari affidata a Kumara della sezione di Verona

Ruba portafoglio e documenti da un'auto parcheggiata: arrestato 32enne borseggiatore

Su Corso Sonnino, i Carabinieri della Compagnia di Bari Centro hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 32enne barese, già gravato da precedenti di polizia, per borseggio. L’uomo, in compagnia di un complice datosi poi alla fuga, transitando a piedi in