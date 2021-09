Bari, si torna a sudare in vista del Picerno

Primo giorno di lavoro per il Bari dopo la vittoria di avantieri sul Monterosi e in vista della prima della doppia trasferta consecutiva in programma il 12 settembre a Potenza contro il Picerno (seguirà il test a Catania).

"Prima di scendere in campo - il report ufficiale della giornata odierna - parte teorica in sala video per il gruppo squadra che ha così analizzato pregi e difetti della sfida contro i laziali; quindi, dopo l'attivazione muscolare e una prima esercitazione a bassa intensità sulla circolazione palla, due gruppi hanno lavorato su tabelle differenti: chi ha giocato domenica si è dedicato a lavoro atletico di scarico e tecnica, il resto del gruppo ha alternato lavoro atletico ad esercitazioni tecnico-tattiche su porzione di campo".

Domani doppia seduta di lavoro.