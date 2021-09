Polito, anima e cuore: "Tifosi, venite allo stadio. Non perdetevi questa gioia"

Di seguito alcuni stralci del commento a freddo dopo Bari-Monterosi del direttore sportivo biancorosso Cito Polito, intervenuto questa mattina ai microfoni della radio ufficiale della società: “Sono molto soddisfatto dell’accoglienza che la squadra ha ricevuto - dice Polito - e su come i calciatori sono stati accolti. Bari ha bisogno di gioia. Mi dispiace che i tifosi della Curva Nord restino fuori, abbiamo bisogno di loro. Si perdono momenti come questi. Abbiamo bisogno di tutti e soprattutto di loro”.

“Il Bari – prosegue Polito – ha affrontato una squadra chiusa nella propria metà campo. Bisogna avere sempre tanta pazienza e sbloccarla con tante possibilità. Oggi abbiamo dei giocatori con tante qualità tecniche e balistiche per scardinare le difese avversarie. Come esordio al San Nicola, sono soddisfatto anche se è solo una vittoria, niente di che. E’ bellissimo che il primo gol lo abbia segnato Di Cesare, uno che ha sofferto tantissimo. E’ andato subìto ad abbracciare la panchina. Un bel gesto. Così si vincono i campionati. Avevamo bisogno di facce nuove sia all’interno che all’esterno. Ho portato tanta gente che conosceva me per velocizzare il processo di crescita. Chi va in campo è un privilegiato. Ci sono tanti giocatori forti e se lo capiscono sarà un valore in più”.

Il direttore approfondisce ulteriori aspetti legati alla partita vinta ieri: “Abbiamo fatto una bella vittoria, visto belle giocate dei singoli. Tipo Botta. E poi la foga agonistica sul 3-0. Ma ripeto, c’è ancora tanto da lavorare. Non sarà sempre così semplice come col Monterosi. C’è poco realismo nel calcio. Se parli con tutti i direttori delle società, ognuno ha la squadra più forte degli altri. Io dico e so bene che il Bari è forte in tutti i reparti. Questo non vuol dire che spaccheremo tutto, ma di sicuro che siamo ben forniti. A questo occorre essere squadra. Non ci possiamo nascondere. Il Bari è una squadra forte”.

Nelle prossime due giornate il Bari è atteso da due trasferte contro Picerno e Catania. Polito non si nasconde dietro un dito: “Mi interessa poco l’avversario che incontreremo. E’ normale che tutti vorranno fare la loro partita. Il Picerno, per esempio, ha messo in difficoltà il Catanzaro e tra le mura amiche vorrà battere il Bari. Mi aspetto una partita combattuta. Anche il Catania ha appena vinto una buona partita. In ogni caso – conclude Polito – i complimenti non fatemeli adesso, ma a maggio”.