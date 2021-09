Cheddira sorride: "Vittoria che da' entusiasmo. L'intesa con gli altri cresce sempre più"

Il primo gol con la maglia del Bari ha un sapore speciale. Walid Cheddira, secondo marcatore nel poker al Monterosi, è il ritratto della felicità: "Sono molto felice della vittoria e del gol che ha contribuito al successo della squadra - le parole dell'attaccante italo-marocchino. Dedico il gol alla mia famiglia e alla mia ragazza, oltre che al mio procuratore. Ero fiducioso in me stesso e nei miei compagni. E' una vittoria che ci da' forza ed entusiasmo per affrontare al meglio la prossima settimana di lavoro".

"Mi trovo bene con gli altri - dice riferendosi ai compagni di reparto - . Io e Antenucci siamo due attaccanti boa, non lasciamo punti di riferimento agli avversari. Ci stiamo trovando veramente bene. Il mister ci chiede di fare anche un po' di fase difensiva. Tornare a segnare con i tifosi è un'emozione unica, speriamo di farlo altre volte. Giocare con giocatori di questo calibro è un onore e una fortuna".