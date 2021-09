Bari a valanga: Di Cesare, Cheddira, Antenucci e Simeri regalano la prima gioia dell'anno

Bari-Monterosi 4-0

BARI (4-3-1-2): Frattali, Belli, Terranova, Di Cesare (21' st Celiento), Mazzotta, Maita, Bianco (28' st Di Gennaro), D'Errico (36' st Scavone), Botta (36' st Simeri), Cheddira, Antenucci (28' st Marras). A disp. Polverino, Gigliotti, Lollo, Pucino, Ricci, Papone, Mallamo. All. Mignani.

MONTEROSI (3-5-2): Marcianò, Buono, Franchini (35' st Di Paolantonio), Adamo (35' st Luciani), Parlati (10' st Buglio), Piroli (22' st Tartaglia), Tonetto, Rocchi, Mbende, Costantino, Caon (22' st Verde). A disp. Borghetto, Cancellieri, Borri, Polito, Ferri, Miarini, Nasini, Sdaigui. All. D'Antoni.

ARBITRO: Galipò di Firenze.

RETI: 42' pt Di Cesare; 9' Cheddira, 12' st (rig.) Antenucci; 38' st (rig.) Simeri.

NOTE: Spettatori paganti 3.878. Rec. 1' pt e 3' st.

BARI - Tre punti d'oro e il Bari va. Primo acuto stagionale per i biancorossi che rifilano quattro gol al neopromosso Monterosi e salgono a quota 4 in classifca, mettendo in conto il pari di esordio a Potenza. A segno tutti gli attaccanti impiegati ed il sempre duttile Valerio Di Cesare. Per tante note positive nello spogliatoio che Mignani sta gradualmente - ma in maniera visibile - compattando e rendendo sempre più squadra.

Tre le novità biancorosse nell'undici titolare rispetto alla gara di Potenza. Dall'inizio giocano Terranova, Botta e Cheddira. Per la cronaca, il ritmo gara è subìto effervescente. Tra il 10' ed il 15' arrivano un colpo di testa di D'Errico che impegna Marcianò in due tempi ed una rasoiata dalla destra di Cheddira troppo forte anche per lo stesso D'Errico posizionato al centro dell'area laziale. Il Monterosi si fa vivo con un paio di situazioni di Costantino e Parlati (palloni fuori). Nelle circostanze, qualche ingranaggio difensivo merita di essere corretto. Va' meglio sui calci piazzati. Tanto che prima del riposo - al 42' - Maita batte l'angolo per l'intervento diretto di Di Cesare che - con un piattone al volo - trafigge Marcianò.

Il Bari si sblocca mentalmente e dal 9' al 12' della ripresa manda in archivio la contesa. Il raddoppio porta la firma di Cheddira, bravo a rifinire un cross deviato da D'Errico. Quest'ultimo, molto ispirato sulla corsia mancina, si procura un calcio di rigore (fallo di Piroli) che Antenucci trasforma con una bomba a mezza altezza sulla destra del numero uno viterbese. Ospiti che si rendono pericolosi al quarto d'ora con una botta di Costantino deviata in corner da Frattali. Da segnalare, l'esordio ed il ritorno in campo di Celiento (rileva Di Cesare al 21') dopo tanti mesi di assenza per via di un infortunio. Prima della mezzora, è battesimo biancorosso anche per Davide Di Gennaro che subentra al posto di Bianco. Nel doppio cambio, Marras prende il posto di Antenucci. Mignani offre una saggia lettura del match. L'ennesimo doppio cambio che porta in campo Scavone e Simeri vale il poker biancorosso, ancora su calcio di rigore. Scavone è atterrato da Mbende e Simeri piazza la sfera alle spalle di Marcianò direttamente dal dischetto. E' il gol che chiude i conti. In prospettiva, le due trasferte consecutive contro Picerno e Catania.