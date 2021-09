Bari, probabile undici contro il Monterosi

Battere il Monterosi per la prima gioia in campionato e dare un segnale al campionato. Girone C che ieri sera ha conosciuto le mezze battute d'arresto di Catanzaro, Palermo e Avellino. Tre possibili antagoniste dei biancorossi per la corsa alla serie B e che il Bari potrebbe già oggi raggiungere o superare in classifica. A patto che si ottenga il massino nel match di oggi pomeriggio al San Nicola (si parte alle 17.30) contro la neopromossa Monterosi.

Per battere i laziali, mister Mignani può sfogliare una margherita con i tantissimi petali messi a disposizione dal direttore sportivo Polito nella sessione estiva di mercato conclusa lo scorso 31 agosto. La prima certezza nella formazione titolare di oggi sarà la presenza dal primo minuto di Terranova al centro della difesa (rileva il posto lasciato libero da Sabbione finito al Pordenone). Al suo fianco, giocherebbe uno tra Di Cesare e Celiento con Gigliotti in panchina. Anche Pucino e Ricci dovrebbero accomodarsi in panca, fatta salva la scelta iniziale di Belli e Mazzotta nel ruolo di terzini.

A centrocampo campeggiano i dubbi maggiori, sempre legati all'ampia possibilità di scelta del tecnico barese. Con Maita e D'Errico sugli esterni, nel ruolo di play basso Bianco si defilerà per cedere una maglia ad uno scalpitante Di Gennaro. Più avanti, dietro le punte è lotta tra Botta e Marras (torna disponibile dopo il turno di squalifica). Stesso imbarazzo in attacco. Con Citro unico indisponibile, Antenucci, Cheddira, Simeri e Paponi si contendono le due maglie da terminali dell'attacco iniziale.