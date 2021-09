Secondo atto girone C: mezzi passi falsi di Catanzaro, Palermo e Avellino

Non sono mancate le sorprese nei sei anticipi del secondo turno del girone C di serie C. Avellino e Palermo sono fermate nei derby a Castellammare di Stabia (0-0) e Messina (1-1). Bloccato sullo 0-0 anche il Catanzaro sul terreno del Picerno prossimo avversario del Bari il 12 settembre.

Vittoria in casa per 2-0 del Latina sulla Paganese e prima gioia in campionato per il Taranto che espugna il campo del Campobasso per 1-0. Nulla di fatto invece per la Fidelis Andria cosretta ad arrendersi nella trasferta di Catania (2-0). Oggi pomeriggio le altre partite.

RISULTATI (seconda giornata): Messina-Palermo 1-1; Picerno-Catanzaro 0-0; Juve Stabia-Avellino 0-0; Campobasso-Taranto 0-1; Catania-Fidelis Andria 2-0; Latina-Paganese 2-0. OGGI: Bari-Monterosi (17.30); Foggia-Potenza; Turris-Monopoli; Virtus Francavilla-Vibonese.

LA CLASSIFICA: Taranto, Palermo, Catanzaro 4; Latina, Monopoli 3; Picerno, Messina, Juve Stabia, Avellino 2; Bari, Catania*, Potenza, Foggia, Monterosi, Fidelis Andria, Turris, Vibonese, Campobasso, Paganese 1; Virtus Francavilla 0.