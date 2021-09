Bari, allenamento supervisionato da Ldl e ds. I nuovi scelgono i numeri di maglia

Penultima seduta di allenamento per il Bari in vista della sfida contro il Monterosi Tuscia guidato da mister David D’Anton, in programma domenica 5 settembre con fischio d’inizio al San Nicola alle 17:30.

“Alla presenza del Presidente Luigi De Laurentiis, che ha seguito l’allenamento insieme al DS – il report ufficiale del club – questo pomeriggio, dopo un prologo in sala video e un intenso riscaldamento a secco, il gruppo si è concentrato su esercitazioni tattiche a tema sviluppate su tutto campo. In chiusura di seduta spazio a calci piazzati e conclusioni a rete”.

Scelti i numeri di maglia anche per gli ultimi arrivati: Gigliotti n°3, Di Gennaro n°21, Pucino n°25, Terranova n°26, Ricci n°31, Paponi n°88

Mallamo n°99.

Per domani è prevista la seduta di rifinitura pre gara.