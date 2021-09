Bari, report del 2 settembre. In campo i nuovi

Terza giornata di lavoro per il Bari di mister Mignani che prosegue così nella preparazione verso la sfida contro il Monterosi Tuscia guidato da mister David D'Anton, in programma domenica 5 settembre con fischio d'inizio al San Nicola previsto per le 17:30.

Il report di oggi: "Questo pomeriggio prima parte dedicata all’attivazione muscolare in palestra, seguita da riscaldamento tecnico e torelli in campo; nella parte centrale spazio ad esercitazioni specifiche su circolazione e possesso palla e parte tattica a tutto campo, quindi due mini tempi di sfida a ranghi misti alternata ad esercitazione tecniche. Hanno lavorato regolarmente in gruppo anche Alessandro Mallamo e Giacomo Ricci. Prima seduta di allenamento con i nuovi compagni per il difensore Guillaume Gigliotti, per il terzino Raffaele Pucino e per il regista Davide Di Gennaro".

Per domani prevista singola seduta di lavoro.