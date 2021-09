Bari, l'allenamento di oggi con quattro dei nuovi acquisti

Questo il report dell'allenamento di oggi, 1 settembre, col Bari al lavoro in vista della gara di domenica prossima al San Nicola contro il Monterosi Tuscia per la seconda giornata di campionato.

Il comunicato ufficiale del club: "La seduta odierna, dopo un veloce prologo dedicato al riscaldamento a secco, è stata sviluppata su due blocchi: prima un lavoro di potenziamento in campo con successiva trasformazione, a seguire esercitazioni tattiche dedicate per reparto; a chiudere sfida a ranghi misti su porzione di campo. Ha lavorato regolarmente in gruppo anche Manuel Marras. Prima seduta di allenameto con i nuovi compagni per il difensore Emanuele Terranova e per l'attaccante Daniele Paponi (lavoro atletico, parte tattica e partitella finale per loro), mentre Giacomo Ricci e Alessandro Mallamo hanno svolto un leggero lavoro di scarico nella parte finale della seduta".

Domani singola seduta di lavoro