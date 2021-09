Asd Fesca, in passerella i team della nuova stagione

Serata tra amici quella andata in scena ieri sera al Campo Capocasale di San Girolamo, sede della presentazione ufficiale della Asd Fesca Calcio, seconda squadra di calcio maschile del capoluogo e seconda femminile. Presenti le formazioni e gli staff tecnici delle squadre della C femminile e Promozione regionale maschile. Nell'occasione sono state consegnati dei riconoscimenti per Juniores Under 17, 15 e rappresentanti delle attività scuola calcio. Così il presidente del Fesca Giacomo Zapparelli: "Il sogno è vedere i nostri ragazzi approdare nella squadra del Bari. Poi ognuno è libero di scegliere. Amo il Bari e lavoro per il Fesca".

Tra gli ospiti d'eccezione, Sandro Tovalieri che si è soffermato a parlare del Bari: "Il pari di Potenza lascia l'amaro in bocca, ma bisogna essere pazienti e fiduciosi. I giocatori indossano una maglia importante e va onorata. A Bari si sta bene e si si vince si diventa davvero Dio in terra".

E Pietro Maiellaro. Anche lo Zar sui biancorossi: "Credo che nel mercato si sia provveduto a quello che serviva aggiustare. Li vedremo in campo. Fare peggio dell'anno scorso è difficile. Mignani? Un uomo concreto, gli auguro le migliori fortune".