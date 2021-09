Mercato chiuso: Polito scatenato, ora il Bari può iniziare a correre

Riportiamo di seguito tutte le operazioni di mercato in uscita (21 giocatori) ed entrata (14) portate a termine nella sessione estiva (chiusa ieri) dal direttore sportivo del Bari Ciro Polito. Il dirigente napoletano ha svolto un poderoso nonché ottimo lavoro di sfoltimento e potenziamento dell'organico a disposizione del tecnico Michele Mignani.

Restano in sospeso le posizioni dei calciatori fuori dal progetto tecnico (De Risio, Bolzoni e Semenzato) e destinati a rimanere in tribuna e ad allenarsi da separati in casa.

ACQUISTI - Andrea D'Errico: 29 anni, centrocampista a titolo definitivo dal Monza sino al 30 giugno 2023;

Walid Cheddira: 23 anni, attaccante in prestito dal Parma sino al 30 giugno 2022;

Francesco Belli: 27 anni, difensore a titolo definitivo dal Pisa sino al 30 giugno 2023;

Antonio Mazzotta: 32 anni, terzino sinistro a titolo definitivo dal Crotone sino al 30 giugno 2023;

Ruben Botta: 31 anni, trequartista a titolo definitivo dalla Sambenedettese sino al 30 giugno 2023;

Emanuele Polverino: 24 anni, portiere a titolo definitivo dal Santa Maria Cilento sino al 30 giugno 2022;

Emanuele Terranova: 34 anni, centrale difensivo in prestito con diritto di riscatto dalla Cremonese sino al 30 giugno 2023;

Alessandro Mallamo: 22 anni, centrocampista in prestito dall'Atalanta sino al 30 giugno 2022;

Daniele Paponi: 33 anni, attaccante a titolo definitivo dal Padova;

Giacomo Ricci: 24 anni, terzino sinistro a titolo definitivo dal Parma sino al 30 giugno 2023;

Guillaume Gigliotti: 31 anni, centrale difensivo a titolo definitivo dal Chievo, contratto da definire;

Matteo Rossetti: 23 anni, centrocampista a titolo definitivo dal Pordenone e ceduto in prestito al Teramo;

Davide Di Gennaro: 33 anni, centrocampista a titolo definitivo dal Cesena, contratto da definire;

Raffaele Pucino: 30 anni, terzino destro a titolo definitivo dall'Ascoli, contratto da definire.

CESSIONI - Gabriele Rolando: attaccante, fine prestito; Eugenio D'Ursi: attaccante, fine prestito; Pietro Cianci: attaccante, fine prestito; Alessandro Minelli: difensore centrale, fine prestito; Daniele Sarzi Puttini: esterno di centrocampo, fine prestito; Matteo Ciofani: difensore centrale, definitivo al Modena; Tommaso D'Orazio: esterno di centrocampo, definitivo all'Ascoli; Leonardo Candellone: attaccante, dal Napoli al Sudtirol; Samuele Neglia: attaccante, definitivo alla Reggiana; Filippo Berra: difensore, definitivo al Pisa; Francesco Corsinelli: difensore, definitivo alla Lucchese; Luca Liso: portiere, prestito al Gravina; Cosimo Nannini: terzino sinistro, definitivo alla Lucchese; Gianluca Stasi: esterno sinistro, prestito Picerno; Davide Marfella: portiere, definitivo al Napoli; Giovanni Mercurio: trequartista, prestito con diritto di riscatto al Napoli; Giovanni Terrani: attaccante, definitivo al Padova; Balla Moussa Mane: difensore, prestito al Napoli; Alessio Sabbione: difensore, definitivo al Pordenone; Marco Perrotta: difensore centrale, prestito al Palermo sino al 30 giugno 2023; Zaccaria Hamlili: centrocampista, definitivo al Monopoli.