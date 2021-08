Bari, le operazioni di mercato a poche ore dal gong

Questi gli aggiornamenti di mercato per il Bari quando mancano meno di tre ore al gong. Nella trattativa che ha portato Sabbione in Friuli, dal Pordenone arriva Matteo Rossetti (centrocampista classe '98 scuola Torino) ma i pugliesi lo girano in prestito al Teramo. Altro nome in entrata è quello di Giacomo Ricci. L'ufficialità arriverà a minuti per un'operazione che porta in biancorosso un laterale mancino classe '96 dal Parma. Il terzino che contenderà il posto a Mazzotta.

Biennale in biancorosso per Guillaume René Saverio Enzo Gigliotti (classe 1989), calciatore francese con cittadinanza argentina. Il difensore, svincolato dal Chievo, comporrà la nuova linea centrale difensiva con l'altro nuovo innesto Terranova.

Polito sta lavorando per il regista. Giorno si accasa alla Triestina. Mentre in attacco, ecco Daniele Paponi dal Padova. L'attaccante anconetano classe '88 giunge al Bari nell'operazione che porta Terrani ai biancoscudati. Padovani che cedono invece Baraye al Monopoli. Paponi ha tanta esperienza e vanta con un passato in A a Parma e Bologna. Spiccano i 20 gol con la Juve Stabia dal 2017 al 2019. Sarà l'ariete da area di rigore.

In uscita "SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'SSC Napoli per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '03 Moussa Mane Balla e per la cessione in prestito con diritto di riscatto dei diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante classe '03 Giovanni Mercurio".