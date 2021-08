Sabbione, addio al Bari

Dopo sessanta presenze e quattro gol dal 2019 alla partita di ieri a Potenza, Alessio Sabbione saluta per sempre il Bari per trasferirsi a titolo definitivo al Pordenone. Questa la nota ufficiale del club: "Ssc Bari comunica di aver raggiunto l'accordo con il Pordenone Calcio per la cessione a titolo definitivo dei diritti delle prestazioni sportive del difensore classe '91 Alessio Sabbione". Calciatore mediocre che non lascia nessuna traccia positiva del suo passaggio in Puglia. "Una liberazione" le parole dei tifosi biancorossi nei commenti arrivati alla nostra redazione dopo questa notizia.