Ufficiale: Bari, ecco il giovane Mallamo

Come anticipato questa mattina da Barilive, il Bari si assicura le prestazioni della giovane e promettente ala sinistra Alessandro Mallamo. Questo il comunicato ufficiale della società giunto poco fa alla nostra refazione: "SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'Atalanta Bergamasca Calcio i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista milanese Alessandro Mallamo (22.03.1999, Vizzolo Predabissi).

Cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta esordisce tra i pro nel 2008 con la maglia del Novara (20 presenze e 1 gol) in Lega Pro. Il campionato successivo lo vede protagonista in Serie B con la Juve Stabia con cui colleziona 28 presenze condite da 2 gol. Sono invece 23 le presenze messe a referto nella passata stagione tra le file del Pordenone, sempre in B".