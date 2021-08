Bari, colpo Mallamo dall'Atalanta

Questi gli ultimi aggiornamento sul mercato del Bari. Mercurio passa al Napoli a titolo temporaneo. Depositati i contratti in lega poco dopo mezzogiorno. Pochi minuti dopo giungono conferme anche sull'ingaggio da parte del Bari di Alessandro Mallamo, di proprietà dell'Atalanta e l'anno scorso alla Juve Stabia. In Campania, alla prima esperienza in B, per Mallamo fu l'attuale ds biancorosso Polito a volerlo fortemente. Ala sinistra e all'occorrenza seconda punta, Mallamo (22 anni) rappresenta di sicuro un grandissimo colpo da parte del direttore sportivo biancorosso.

Il direttore sta cercando di chiudere quanto prima anche la trattativa per portare in Puglia il difensore Gigliotti. Si arriverà al rush finale. Mentre sono praticamente in dirittura d'arrivo gli scambi Sabbione-Rossetti col Pordenone e Terrani-Baraye col Padova. In giornata arriverà anche un regista che non sarà Tremolada appena finito al Modena.