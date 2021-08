L'autocritica di Scavone: "Potenza forte, Bari in costruzione"

Gioia a metà per Manuel Scavone, autore del momentaneo vantaggio del Bari sul campo del Potenza. Così il centrocampista biancorosso al termine della gara pareggiata 1-1: "Sapevamo che a Potenza sarebbe stata una partita difficile. Il Bari è una squadra in costruzione. Stiamo lavorando e dobbiamo lavorare ancora. Dobbiamo stare sul pezzo e fare gruppo. E' un punto guadagnato, ottenuto su un campo difficile. Il Potenza è una squadra forte".

"A livello personale - dice - questo gol vuol dire tanto. Sento la fiducia del mister e del direttore Polito. Sono qui per dare il mio contributo. Ringrazio Antenucci e Simeri per avermi messo nelle condizioni di segnare. Ci sono giocatori in arrivo e abbiamo pedine importanti come Botta ed il rientrante Celiento. Sto giocando sulla trequarti come ad inizio carriera. Spero di potere dare una mano dove il mister mi chiederà di giocare", la chiosa di Scavone.