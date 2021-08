Bari, un pareggio per iniziare

Un pareggio a Potenza per cominciare. L'1-1 al Viviani nel posticipo della prima giornata del girone C segna il punto di avvio del campionato del Bari. Risultato giusto per quanto visto in campo, seppure con i biancorossi in netto ritardo in fatto di condizione fisica. Al vantaggio di Scavone sul finire del primo tempo risponde il pareggio del potentino di origini andriesi Salvemini all'inizio della ripresa. Mignani parte con la stessa formazione perdente in Coppa contro la Fidelis Andria. Ma non è un Bari convicente. Tutt'altro.

Si va al riposo col Bari avanti di un gol. Lo firma Scavone al 41' a rifinire con un tocco di esterno sinistro una bella azione impostata da Simeri con la collaborazione di Antenucci. Vantaggio tutto sommato ingeneroso per i padroni di casa che al 22' falliscono un calcio di rigore (fallo di mani di Di Cesare su tiro di Zenuni) con Romero che spedisce malamente un rasoterra fuori sulla destra di Frattali. Nel primo segmento, la formazione di Gallo sembra più tonica rispetto ad un Bari che scarseggia in fatto di idee nel cuore della manovra.

Sul finire del tempo, i biancorossi rischiano grosso quando il solito Zenuni colpisce a colpo sicuro ad un passo da Frattali, ma Maita ci mette una pezza catapultandosi anima e corpo sul pallone.

Non la migliore premessa per il Bari che paga dazio al 7' della ripresa: su un riversamento di fronte dopo un erroraccio di Simeri davanti a Marcone, Vecchi serve l'assist vincente per l'inzuccata di Salvemini a scavalcare Di Cesare e Frattali. E' l-1 del Potenza.

Al 15', un Simeri da rivedere cede il posto al subentrante Cheddira. Dopo 5', Zampa trova la coordinazione e calcia con potenza sul primo palo dove Frattali salva in angolo. Al 29', Mignani inserisce Botta per Antenucci.

Polito è a Milano per definire le ultime operazioni del calciomercato che chiuderà i battenti domani sera alle 21. Arrivato Terranova e salutati Mercurio e Hamlili nelle scorse ore, nella giornata conclusiva sono attesi dei colpi in entrata (Giorno alle porte) e - si spera - il piazzamento lontano da Bari dei pezzi in esubero che non rientrano nel progetto tecnico. Non c'è più tempo da perdere. Il campionato non aspetta. Domenica al San Nicola (17.30) arriva il neopromosso Monterosi.

Con la speranza che entro domani sera, termine di chiusura del calciomercato, il diesse Polito porti a casa ulteriori colpi in entrata dopo quello odierno di Terranova.