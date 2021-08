Asd Fesca, si alza il sipario tra i big del pallone barese

Domani - martedì 31 agosto alle ore 20.30 - al campo comunale Capocasale di San Girolamo si svolgerà la presentazione della stagione 2021/22 targata Asd Fesca Bari. Alla cerimonia, con la voce dello speaker ufficiale Enrico Presicci, saranno presenti le squadre e i loro staff tecnici impegnate nei prossimi tornei di serie C Femminile e Promozione regionale. Nell'occasione, si conosceranno anche le squadre Juniores, Under 17, Under 15 e l'attività della Scuola Calcio con la partnership della Asd Bari Campione.

Durante la serata saranno presenti il presidente Giacomo Zapparelli e tutti i dirigenti della società e l'artista barese Sabino Bartoli, autore dell'inno ufficiale del Bari. Oltre che alcune celebri bandiere del calcio barese e nazionale come Giovanni Loseto, Pietro Maiellaro e Sandro Tovalieri.